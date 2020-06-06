«فيديو جراف».. «الأحوال المدنية» تحظر استقبال أيّ مستفيد دون موعد إلكتروني مُسبَق

أكدت «الأحوال المدنية» اليوم السبت، عدم استقبال أيّ مستفيد بمكاتبها دون الحصول على موعد إلكتروني مُسْبَق.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، قالت «الأحوال المدنية»: لسلامة الجميع؛ نؤكد عدم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد إلكتروني مُسْبَقٍ داخل المكاتب، مؤكدة أن هذا يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمَدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».

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وبالنسبة للحالات الطارئة التي لا تقبل التأجيل، أفادت «الأحوال المدنية»، أنه يمكن الاتصال على الرقم الموحد «920022133»، أو عبر البريد الإلكتروني.

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