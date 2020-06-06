«أمانة جدة»: إعادة تشديد الإجراءات الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا»

نفَّذت أمانة محافظة جدة، منذ بداية جائحة فيروس «كورونا المستجد» أكثر من ١٧٠ ألف جولة رقابية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير أكثر من ٦٦٠٠ مخالفة لتطبيق هذه الإجراءات بوجه عام، و٤١٢ مخالفة للتباعد الاجتماعي في المراكز التجارية، وإصدار نحو ١٨ ألف كارت صحي.

وأوضح وكيل أمين المحافظة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن «الأمانة عقب صدور قرار إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، تبدأ من اليوم السبت حتى نهاية السبت 28 شوال، تكثيف جهودها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تم البدء في تطبيقها اليوم في نطاق ١٩ بلدية فرعية».

وأكد الزهراني استمرار أعمال الفئات المسـتثناة من أمر من التجول بجدة الذي جرى تحديده من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا في إيصال الخدمات للمستفيدين في منازلهم، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية».