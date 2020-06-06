توقيف صاحب «فيديو السلاح الرشاش» بمنطقة عسير.. وإحالته للنيابة العامة

ألقت الجھات الأمنیة بمحافظة تثلیث التابعة لمنطقة عسیر، القبض على شخص ظھر في مقطع فیديو، حاملًا سلاحًا رشاشًا.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر «سناب شات»، مؤكدة أنه تم استكمال إجراءات الاستدلال بحق الشخص المقبوض علیه، وإحالته إلى النیابة العامة.

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