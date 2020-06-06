بعد استكمال إجراءات الاستدلال..
ألقت الجھات الأمنیة بمحافظة تثلیث التابعة لمنطقة عسیر، القبض على شخص ظھر في مقطع فیديو، حاملًا سلاحًا رشاشًا.
جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر «سناب شات»، مؤكدة أنه تم استكمال إجراءات الاستدلال بحق الشخص المقبوض علیه، وإحالته إلى النیابة العامة.
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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف صاحب «فيديو السلاح الرشاش» بمنطقة عسير.. وإحالته للنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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