شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 204 حالات وفاة و1557 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم، تسجيل 204 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 40 ألفا و465 حالة. وأشارت إلى تسجيل 1557 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 284 ألفا و868 حالة. وأوضحت أن تلك الحالات الجديدة اكتشفت بعد إجراء 218 ألفا و187 اختبارا للكشف عن فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن إجمالي الاختبارات التي أجريت حتى الآن بلغ 5 ملايين و438 ألفا و712 اختبارا.

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