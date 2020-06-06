جبريل أبو دية بعد مقطع أين وعودكم بالالتزام : نسيت موقعي وتذكرت وطنيتي

2020-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثار مقطع الإعلامي مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية ردود أفعال وتداولًا على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وعلق أبو دية على ذلك بقوله: “شكرًا لكل المشاهدين والمشاهدات الذين تفاعلوا مع ما قلته عبر الإخبارية، وشكرًا لك أخي عبدالله، وفي الحقيقة ما صدر عني هو تعبير صادق من مواطن وإعلامي نسي موقعه وتذكر وطنيته”.

يذكر أن الإعلامي جبريل أبو دية لم يتمالك نفسه بسبب الزيادة المضطردة في إصابات كورونا، حيث ظهر متأثرًا خلال إذاعته نشرة الأخبار معلقًا على ارتفاع إصابات كورونا، والتي وصلت في الرياض وحدها 900 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مذيع النشرة: ”قبل أن أودعكم لعلكم تابعتم معنا أرقام هذا فيروس كورونا 900 إصابة في الرياض فقط، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشيال ميديا؟!”.

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وأضاف: “أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين؟ ماذا ستفعلون بنا غدًا!!”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلن اليوم السبت، عن تسجيل (3121) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1175) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (98869) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (71791) حالة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3121) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض (900) حالة، وجدة (572) حالة، ومكة المكرمة (279) حالة، والمدينة المنورة (170) حالة، والدمام (149) حالة، والهفوف (144) حالة، والقطيف (121) حالة، والخبر (86) حالة، والطائف (76) حالة، والميرز (53) حالة، المزاحمية (51) حالة، والجبيل (49) حالة، وخميس مشيط (47) حالة، والظهران (36) حالة، والدرعية(28) حالة، وبريدة (26) حالة، وأحد رفيدة (24) حالة، وأبها (19) حالة، والخرج (18) حالة، وحوطة بني تميم (17) حالة، والجفر (14) حالة، وصفوى (13) حالة، وجازان (13) حالة، وتجران (10) حالات، ووادي الدواسر (10) حالات، وينبع (9) حالات، وظهران الجنوب (9) حالات، وبيشة (8) حالات، وتبوك (8) حالات، ووادي بن هشبل (7) حالات، ورأس تنورة (7) حالات، وعرعر (7) حالات، ورفائع الجمش (7) حالات، ومحايل عسير (6) حالات، وحفر الباطن (6) حالات، وعفيف (6) حالات، والخاصرة (6) حالات، وشقراء (6) حالات، والنعيرية (5) حالات، وحائل (5) حالات، والدلم (5) حالات، والقويغية (5) حالات، والنماص (4) حالات، وتبالة (4) حالات، والسليل (4) حالات، والعيون (3) حالات، والمخواة (3) حالات، والسحن (3) حالات، وتنومة (3) حالات، والبطحاء (3) حالات، ورابغ (3) حالات، وشرورة (3) حالات، وسكاكا حالتان، والعلا حالتان، ومهد الذهب حالتان، وسيت العلاية حالتان، والخفجي حالتان، وبقيق حالتان، والو عريش حالتان، وخليص حالتان، وليلى حالتان، والدوادمي حالتان، والرين حالتان، وجريملاء حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واجدة في كل من الباحة، والمندق، وبلجرشي، وطبرجل، والمظيلف، والقنفذة، ونمرة، الخرمة، والمحاني، وميسان، وسراة عبيدة، البشائر، وتثليث، وقرية العليا، وسلوى، والشملي، والعيدابي، وبيش، وخباش، والأرطاوية، والبجادية، والمجمعة، ومرات، وساجر، وتمير، فيما بلغ عدد الوفيات (676) حالات، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة.



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