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تعرف على المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة.
وسجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ46.4 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ45.9، ثم رفحاء بـ44.6 درجة مئوية، ثم القيصومة بـ44 درجة مئوية.
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