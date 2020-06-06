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تعرف على المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة

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2020-06-06

تعرف على المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة.

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وسجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ46.4 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ45.9، ثم رفحاء بـ44.6 درجة مئوية، ثم القيصومة بـ44 درجة مئوية.



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