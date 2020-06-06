السعودية .. إقامة الصلاة فوق سطح أحد الجوامع بالعارضة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 6 يونيو 2020 09:14 مساءً - ‏51 دقيقة مضت أخبار السعودية 152 زيارة

علّق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان على الصورة التي تدوولت لمصلين يصلون الجمعة فوق سطح أحد الجوامع بالعارضة، مؤكدا أن هذا التصرف غير مسموح به.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بمنطقة جازان، محمد كريري، إنه لا صلاة فوق أسطح المساجد، وهذا التصرف غير مسموح به، وسيتم اتخاذ اللازم مع المتسبب في ذلك نظامًا، وجميع الأسطح مغلقة في المساجد.

وأضاف، بحسب “سبق”، أنه تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفًا للزحام، وهي: مسجد الخير، ومسجد حسين مساوى، ومسجد الشيخ جابر عطيفي، وجميعها أقيمت بها صلاة الجمعة.