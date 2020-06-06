بشرى سارة من السعودية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 6 يونيو 2020 09:14 مساءً - كشفت السلطات السعودية ، اليوم السبت، عن بشرى سارة بشأن أسعار النفط، مع إشارات بأن السوق قد تجاوزت الأسوأ.

جاء هذا حيث أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن تفاؤله الحذر باستقرار أسعار النفط، وأكد أن هناك مؤشرات مشجعة على أن السوق قد تجاوزت الأسوأ رغم الصعوبات.

كما أشار في مستهل اجتماع لمجموعة “أوبك+” اليوم السبت، إلى أن لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة “أوبك+” ستواصل مراقبة أوضاع السوق وستعقد اجتماعات شهرية حتى نهاية العام الحالي وربما في العام المقبل أيضا.

من جانبه، علق مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية على قرار “أوبك+” تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية يوليو القادم، معبرا عن أمل واشنطن بأن الدول الأخرى المنتجة للنفط “لن تعود إلى سياسات يمكن أن تضر بالانتعاش السريع للاقتصاد العالمي”.

وأضاف: “لعبت قيادة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط عندما أغلق تفشي فيروس كورونا الاقتصاد العالمي في أبريل. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بأن تكون تجارة الطاقة الدولية مفتوحة وتنافسية وشفافة وأن تستند إلى مبادئ السوق الحرة”.