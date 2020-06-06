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محمد بن مسعود - الدمام - حسمت إدارة النادي الأهلي قرار مصير الثنائي ، سلمان المؤشر ، والحارس ياسر المسيليم، حيث وصلت مع الطرفين لحل مرضٍ من أجل تجديد عقودهما، واستمرارهما مع الفريق الكروي الأول، بناء على القرار الفني.
وفي شأن آخر ما زالت المفاوضات قائمة بين اللاعب عبدالفتاح عسيري والإدارة الأهلاوية من أجل التجديد، إلا أن أنباء سرت أخيرًا إلى أن الطرفين اقتربا من الاتفاق وتجديد عقد الأول، والذي سيعلن عن تفاصيله خلال الأيام القريبة المقبلة.الأهلي
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 09:35 PM
حسمت إدارة النادي الأهلي قرار مصير الثنائي ، سلمان المؤشر ، والحارس ياسر المسيليم، حيث وصلت مع الطرفين لحل مرضٍ من أجل تجديد عقودهما، واستمرارهما مع الفريق الكروي الأول، بناء على القرار الفني.
وفي شأن آخر ما زالت المفاوضات قائمة بين اللاعب عبدالفتاح عسيري والإدارة الأهلاوية من أجل التجديد، إلا أن أنباء سرت أخيرًا إلى أن الطرفين اقتربا من الاتفاق وتجديد عقد الأول، والذي سيعلن عن تفاصيله خلال الأيام القريبة المقبلة.
، الأهلي يجدد للمؤشر والمسيليم .. ويقترب من الاتفاق مع عبدالفتاح عسيري ،
المصدر : الخليج 365
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