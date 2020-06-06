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شكا عدد من سكان مخطط الشرائع 12 من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بشكل مستمر، وسط حلول هي الأخرى لم تجد نفعاً - على حد شكواهم.
وقال السكان في شكوى تلقتها "الخليج 365": نعاني نحن سكان مخطط الشرائع 12 بمكة المكرمة، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلنا؛ الأمر الذي فاقم المشكلة أكثر خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة.
وأشار السكان إلى أن سبب انقطاع الكهرباء عن حيهم، يعود إلى عطل وانفجار في الكيبل الكهربائي الموصل لهم؛ لافتين إلى أن الشركة وضعت حلولًا مؤقتة عبارة عن سيارة متحركة لإمداد المنازل بالتيار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هي الأخرى تعاني من الانقطاع، كان آخرها صباح اليوم حيث لم يتم إعادة التيار إلا بعد ساعات دون حلول جذرية للمشكلة الأصلية والمتمثلة في انفجار الكابل الكهربائي داخل مخططهم.انقطاع الكهرباء
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 09:27 PM
زاد من حدة المشكلة أكثر ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة
شكا عدد من سكان مخطط الشرائع 12 من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بشكل مستمر، وسط حلول هي الأخرى لم تجد نفعاً - على حد شكواهم.
وقال السكان في شكوى تلقتها "الخليج 365": نعاني نحن سكان مخطط الشرائع 12 بمكة المكرمة، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلنا؛ الأمر الذي فاقم المشكلة أكثر خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة.
وأشار السكان إلى أن سبب انقطاع الكهرباء عن حيهم، يعود إلى عطل وانفجار في الكيبل الكهربائي الموصل لهم؛ لافتين إلى أن الشركة وضعت حلولًا مؤقتة عبارة عن سيارة متحركة لإمداد المنازل بالتيار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هي الأخرى تعاني من الانقطاع، كان آخرها صباح اليوم حيث لم يتم إعادة التيار إلا بعد ساعات دون حلول جذرية للمشكلة الأصلية والمتمثلة في انفجار الكابل الكهربائي داخل مخططهم.
، انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط الشرائع 12.. والسكان ينشدون الحلول ،
المصدر : الخليج 365
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