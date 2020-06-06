محمد بن مسعود - الدمام - تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع". ‏وأضافت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله". ‏مواقع العيادات على الرابط التالي: ‏‪s.moh.gov.sa/Clinics فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة 06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 09:16 PM Advertisements تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة "الصحة" تعلن عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا "الصحة" تعلن عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع". ‏وأضافت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله". ‏مواقع العيادات على الرابط التالي: ‏‪s.moh.gov.sa/Clinics الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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