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محمد بن مسعود - الدمام - بدأت أمانة منطقة عسير في عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء والمرافق العامة والمحلات التجارية بمدينة أبها، وذلك في إطار تنفيذ الاحترازات والتدابير الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء والمرافق العامة في مدينة أبها والتي باشرتها عدد من الفرق الميدانية والمختصين مدعمين بمعدات وآليات مختلفة.
وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود آمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء و الطرقات كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية.
وأضاف أن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، تأتي حفاظًاً على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 09:08 PM"أمانة عسير" تعقم وتطهر شوارع أبها لمنع تفشي كورونا
بدأت أمانة منطقة عسير في عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء والمرافق العامة والمحلات التجارية بمدينة أبها، وذلك في إطار تنفيذ الاحترازات والتدابير الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء والمرافق العامة في مدينة أبها والتي باشرتها عدد من الفرق الميدانية والمختصين مدعمين بمعدات وآليات مختلفة.
وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود آمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء و الطرقات كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية.
وأضاف أن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، تأتي حفاظًاً على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.
، "أمانة عسير" تعقم وتطهر شوارع أبها لمنع تفشي كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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