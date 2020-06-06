السعودية | الصحة السعودية تطلق عيادات "تطمن" للكشف عن كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تطلق عيادات "تطمن" للكشف عن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن إطلاق عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.

وفي هذه العيادات يتم استقبال المرضى، على مدار الساعة، بشكل مباشر بدون أي مواعيد مسبقة.

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وانطلقت العيادات حالياً في 6 مدن، هي الرياض والأحساء والقصيم وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عددها إلى الآن 31 عيادة تم توزيعها على عدة مواقع. ويمكن مراجعة مواقع هذه العيادات على الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/Clinics .

في سياق آخر، أفادت وزارة الصحة السعودية، السبت، بتسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.

كما تم تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 676 حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإن عدد الحالات النشطة في المملكة هي 26.402 منها 1484 حالة حرجة.