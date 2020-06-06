، فريق طبي بمستشفى تثليث ينجح في إنهاء معاناة مصاب بكسور في الوجه ،

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أجرى فريق طبي بمستشفى تثليث العام بمحافظة تثليث، للمرة الأولى وبنجاح، عملية جراحية لترميم كسور في فكي مصاب بكسور في الوجه.
وقالت "صحة بيشة" إنه حضر مصاب يبلغ من العمر 23 عامًا إلى قسم الطوارئ بمستشفى تثليث العام بمحافظة تثليث، الخميس الماضي، بعد تعرضه لحادثة سقوط من درج منزله، أدّت إلى كسور بالوجه.
وأوضحت أنه بعد متابعة العلامات الحيوية له فقد ظهرت جميعها طبيعية، فيما كان يشكو من تورم بسيط بالقسم الأيسر من الوجه، وعدم القدرة على فتح الفم، وبعد عمل الأشعة تبين وجود كسور في القوس الصدغي الأيسر.
وأضافت "صحة بيشة" أن الفريق الطبي قام بتجهيز المصاب وإدخاله إلى غرفة العمليات وإجراء العملية الجراحية له بمدخل تجميلي، وتم إرجاع الكسور إلى وضعها الطبيعي، وتم عمل أشعة أخرى، وتبين تلاحم الكسور بشكل جيد، وتحسن في فتح الفم لدى المريض، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.
يُذكر أن هذه العملية تم إجراؤها للمرة الأولى في مستشفى تثليث العام.
مستشفى تثليث العام
فريق طبي بمستشفى تثليث ينجح في إنهاء معاناة مصاب بكسور في الوجهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-06
أجرى فريق طبي بمستشفى تثليث العام بمحافظة تثليث، للمرة الأولى وبنجاح، عملية جراحية لترميم كسور في فكي مصاب بكسور في الوجه.
وقالت "صحة بيشة" إنه حضر مصاب يبلغ من العمر 23 عامًا إلى قسم الطوارئ بمستشفى تثليث العام بمحافظة تثليث، الخميس الماضي، بعد تعرضه لحادثة سقوط من درج منزله، أدّت إلى كسور بالوجه.
وأوضحت أنه بعد متابعة العلامات الحيوية له فقد ظهرت جميعها طبيعية، فيما كان يشكو من تورم بسيط بالقسم الأيسر من الوجه، وعدم القدرة على فتح الفم، وبعد عمل الأشعة تبين وجود كسور في القوس الصدغي الأيسر.
وأضافت "صحة بيشة" أن الفريق الطبي قام بتجهيز المصاب وإدخاله إلى غرفة العمليات وإجراء العملية الجراحية له بمدخل تجميلي، وتم إرجاع الكسور إلى وضعها الطبيعي، وتم عمل أشعة أخرى، وتبين تلاحم الكسور بشكل جيد، وتحسن في فتح الفم لدى المريض، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.
يُذكر أن هذه العملية تم إجراؤها للمرة الأولى في مستشفى تثليث العام.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
09:07 PM
في جراحة هي الأولى من نوعها بالمستشفى
أجرى فريق طبي بمستشفى تثليث العام بمحافظة تثليث، للمرة الأولى وبنجاح، عملية جراحية لترميم كسور في فكي مصاب بكسور في الوجه.
وقالت "صحة بيشة" إنه حضر مصاب يبلغ من العمر 23 عامًا إلى قسم الطوارئ بمستشفى تثليث العام بمحافظة تثليث، الخميس الماضي، بعد تعرضه لحادثة سقوط من درج منزله، أدّت إلى كسور بالوجه.
وأوضحت أنه بعد متابعة العلامات الحيوية له فقد ظهرت جميعها طبيعية، فيما كان يشكو من تورم بسيط بالقسم الأيسر من الوجه، وعدم القدرة على فتح الفم، وبعد عمل الأشعة تبين وجود كسور في القوس الصدغي الأيسر.
وأضافت "صحة بيشة" أن الفريق الطبي قام بتجهيز المصاب وإدخاله إلى غرفة العمليات وإجراء العملية الجراحية له بمدخل تجميلي، وتم إرجاع الكسور إلى وضعها الطبيعي، وتم عمل أشعة أخرى، وتبين تلاحم الكسور بشكل جيد، وتحسن في فتح الفم لدى المريض، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.
يُذكر أن هذه العملية تم إجراؤها للمرة الأولى في مستشفى تثليث العام.
، فريق طبي بمستشفى تثليث ينجح في إنهاء معاناة مصاب بكسور في الوجه ،
المصدر : الخليج 365
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