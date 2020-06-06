محمد بن مسعود - الدمام - احتفل العميد ركن أحمد بن ناصر شحمان الغامدي بزواجه من ابنة الشيخ معيض بن علي الشريف الزهراني، وذلك في حفل اقتصر على العائلتَيْن وفق التدابير الاحترازية امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر. وفق التدابير الاحترازية.. "الغامدي" يحتفل بزواجه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-06 احتفل العميد ركن أحمد بن ناصر شحمان الغامدي بزواجه من ابنة الشيخ معيض بن علي الشريف الزهراني، وذلك في حفل اقتصر على العائلتَيْن وفق التدابير الاحترازية امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر. 06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 Advertisements 09:07 PM احتفل العميد ركن أحمد بن ناصر شحمان الغامدي بزواجه من ابنة الشيخ معيض بن علي الشريف الزهراني، وذلك في حفل اقتصر على العائلتَيْن وفق التدابير الاحترازية امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر. ، وفق التدابير الاحترازية.. "الغامدي" يحتفل بزواجه ،

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