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"رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين

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محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات يقترب من 400 ألف

ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.


وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد

"رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-06

ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.


وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441

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07:57 PM

اخر تعديل

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441

09:11 PM

عدد الوفيات يقترب من 400 ألف

ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.


وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.

، "رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين ،
المصدر : الخليج 365

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