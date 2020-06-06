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ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.
وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
"رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-06
ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.
وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:57 PM
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
09:11 PM
عدد الوفيات يقترب من 400 ألف
ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.
وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.
، "رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
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