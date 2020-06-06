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واصل النجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز، مهاجم الهلال السعودي، استعادة ذكريات تألقه برفقة فريقه في دوري أبطال آسيا بالنسخة الأخيرة، التي تمكّن فيها الهلال من التتويج باللقب القاري الثالث في مشواره بالبطولة.
ونشر اللاعب الفرنسي فيديو على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لأبرز لحظات الفريق بالمسابقة الآسيوية، وفرحته وفرحة زملائه كذلك، واحتفالات جميع الهلاليين بالانتصارات داخل وخارج الملعب.
وأرفق أفضل لاعب وهداف تلك البطولة مع الفيديو عبارة "الصورة أبلغ من الكلمات". وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا من جماهير الهلال حاصدًا أكثر من 160 ألف مشاهدة إلى الآن.
كما تضمن الفيديو تقليد الجماهير احتفاله الشهير، والتتويج باللقب، والفرحة الهستيرية في سايتاما والدرعية، وقوله: "آسيا ليست حلمًا.. أصبحت حقيقة الآن".دوري أبطال آسيا الهلال
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 08:44 PM
قال إن الصورة أبلغ من الكلمات.. وإن آسيا ليست حلمًا
واصل النجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز، مهاجم الهلال السعودي، استعادة ذكريات تألقه برفقة فريقه في دوري أبطال آسيا بالنسخة الأخيرة، التي تمكّن فيها الهلال من التتويج باللقب القاري الثالث في مشواره بالبطولة.
ونشر اللاعب الفرنسي فيديو على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لأبرز لحظات الفريق بالمسابقة الآسيوية، وفرحته وفرحة زملائه كذلك، واحتفالات جميع الهلاليين بالانتصارات داخل وخارج الملعب.
وأرفق أفضل لاعب وهداف تلك البطولة مع الفيديو عبارة "الصورة أبلغ من الكلمات". وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا من جماهير الهلال حاصدًا أكثر من 160 ألف مشاهدة إلى الآن.
كما تضمن الفيديو تقليد الجماهير احتفاله الشهير، والتتويج باللقب، والفرحة الهستيرية في سايتاما والدرعية، وقوله: "آسيا ليست حلمًا.. أصبحت حقيقة الآن".
، "قوميز" يستعيد ذكريات التتويج بلقب دوري الأبطال.. وجماهير الهلال تتفاعل ،
المصدر : الخليج 365
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