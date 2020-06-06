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طرح دواء كورنا المرتقب في المملكة ، في خطوة هامة للقضاء على فيروس كورونا ، أعلنت شركة “سدير فارما ” عن تصنيع دواء ” فافيبيرا فير” وتوفيره في السعودية .

وحقق الدواء الواعد نجاح كبير فى علاج الأوبئة ونتائج مدهشة في الإختبارات السريرية لتجربة علاجه لمرضى كورونا .

وأكدت الشركة الرائدة في المملكة والشرق الأوسط أنها تعاونت مع شركة «تشجيانغ هيسون» الدوائية لتوفيره في المملكة .





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