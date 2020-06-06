الأرصاد: رياح نشطة وتدني الرؤية على 11 محافظة بمكة المكرمة والشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا اليوم السبت، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، تضمّن سُحبًا رعدية، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية في مكة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحالة تشمل محافظات «الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، جدة، خليص، رابغ».

كما نبّهت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات عدة في المنطقة الشرقية, تشمل «الأحساء، النعيرية، بقيق، قرية العليا».

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر في المحافظات المذكورة بمكة المكرمة والمنطقة الشرقية حتى الساعة التاسعة مساءً.