أطباء لـ«عاجل»: «هيدروكسي كلوروكوين» فاعل في علاج كورونا.. وصراع شركات الدواء مستمر

قال أطباء سعوديون لـ«عاجل»، إن «هيدروكسي كلوروكوين» دواء فاعل في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» رغم تردد منظمة الصحة العالمية وبعض الدول في التعامل به مع الحالات المصابة بالفيروس، بالتزامن مع زيادة الحالات الحرجة بين المصابين، وعارض أطباء سعوديون وقف استخدام «هيدروكسي كلوروكوين» كعلاج لمصابي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مطالبين باستخدامه مع المصابين لفاعليته.

وقف «هيدروكسي كلوروكوين» وزيادة الإصابات الحرجة بكورونا

وألمحت معلومات، في وقت سابق، إلى أن وقف «هيدروكسي كلوروكوين»؛ رفع عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في دول عدة، الأمر الذي دفع الأطباء المعالجين مجددًا إلى الدعوة إلى إعادة وضع «هيدروكسي كلوروكوين»، ضمن بروتوكولات العلاج حتى لا ترتفع معدلات الحالات الحرجة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98869، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 71791، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 676 حالة، وتم تسجيل 34 حالة وفاة، و1175 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

جدل في السعودية ودول العالم بسبب «هيدروكسي كلوروكوين»

وأثار دواء «هيدروكسي كلوروكوين» الجدل، ليس داخل المملكة فقط؛ لكن على المستوى العالمي، منذ اكتشفه الطبيب الفرنسي ديدييه راوول، قبل أن تعيده تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة المشهد مجددًا، عندما أعلن أنه يتعاطى «هيدروكسي كلوروكوين»، يوميًّا، فيما كشفت معلومات عن أن العقار بات مستهدفًا من شركات أدوية كبرى عالميًّا، وأنها تتآمر لعدم استخدامه ضمن برتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد.

ورجح باحثون أن شركات الأدوية العملاقة المعنية بالتوصل إلى دواء جديد لعلاج فيروس كورونا المستجد؛ تتصدى لتسويق «هيدروكسي كلوروكوين»، في ظل سعره الاقتصادي، وأمام النتائج المبشرة للدواء أعلنت منظمة الصحة العالمية، تفعيل التجارب السريرية حول «هيدروكسي كلوروكوين»؛ ما يكشف عن حالة التشتيت الدولية بين الرغبة في سرعة علاج فيروس كورونا، والمصالح الكبرى لشركات الدواء العالمية في التوصل إلى دواء جديد؛ ما يعظم مكاسبها المالية، وسطوتها على الأسواق العالمية.

موقف محرج لمنظمة الصحة العالمية بسبب «هيدروكسي كلوروكوين»

وباتت منظمة الصحة العالمية في موقف محرج بعد مفاجأة جديدة تشكك في القرارات المتضاربة للمنظمة حول دواء «هيدروكسي كلوروكوين» واستخدامه ضمن برتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد، بعدما تسببت المنظمة في حالة تشتيت دولية بين الرغبة في سرعة استخدام «هيدروكسي كلوروكوين» في علاج فيروس كورونا، أو السير وراء وعود شركات الدواء العالمية في التوصل إلى دواء جديد؛ ما يعظم مكاسبها المالية، وسطوتها على الأسواق العالمية.

وأعلن 3 باحثين شاركوا في إعداد دراسة شهيرة ربطت بين تعاطي عقار «هيدروكسي كلوروكين» وخطر الموت، أنهم سحبوا تأييدهم لنتائج الدراسة، بعد اكتشاف خلل في البيانات الأساسية، وتراجعت كبريات المجلات الطبية «نيو إنجلاند" و«لانسيت» عن دراسة شهيرة تشير إلى أن دواء هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا قد يكون خطرًا على مرضى كوفيد 19، وهو الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى إيقاف التجارب على الدواء.

وفور إعلان مجلتا «لا نسيت ونيوانجلاند» عن هذه الدراسة بسبب خلل في البيانات، أعلنت منظمة الصحة العالمية إعادة التجارب على الدواء فورًا، وهو الأمر الذي أحيا الدراسات التي تعتقد أن الدواء مفيد في علاج كوفيد 19. وفقًا لصحيفة نيويرك تايمز.

منظمة الصحة العالمية ضد ومع «هيدروكسي كلوروكوين»

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوقفت التجارب السريرية على «هيدروكسي كلوروكوين»، ثم منعت فرنسا استخدامه، وحذت حذوها دول أخرى، في المقابل، واصلت بلدان أخرى استخدامه وسط نتائج طيبة مبشرة، وأمام هذه الملابسات طرحت «عاجل» ملف «هيدروكسي كلوروكوين»، على خبراء واستشاريين في الطب.

وأوضح استشاري طب الأسرة، الدكتور فرحان مطلق العنزي، أبعاد الحملة التي يتعرض لها الدواء، ولماذا تتردد وزارة الصحة في استخدامه ضمن بروتوكولات العلاج؟ لا سيما الرفض ثم ما يتردد عن الموافقة عليه، موضحًا أن سبب الإيقاف يرجع إلى الدراسة التى نشرتها مجله طبية تشكك في أمان الدواء، وأن له مضاعفات، في إشارة إلى مجلة «ساينس» العلمية التى قالت في دراسة إن «هيدروكسي كلوروكوين»، له آثار جانبية منها عدم انتظام ضربات القلب!

وقال الدكتور العنزي، إن أي وزارة صحة في العالم لا بد أن تضع مثل هذه التوصيات بعين الاعتبار، وهو ما يفسر قرار وزارة الصحة بإيقاف «هيدروكسي كلوروكوين»، من البروتوكول العلاجي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأضاف: من الواضح أنه بعد إيقاف البروتوكول العلاجي زادت لدينا الحالات الحرجة في نحو خمسه أيّام إلى ٨٠٠ حالة، دخلت جميعها العناية المركزة.

معايير رصينة لاستخدام الأدوية عالميا بما فيها عقار «هيدروكسي كلوروكوين»

ونبه الدكتور العنزي إلى أن الطب في جميع دول العالم يتبع في مثل هذه الحالات معايير رصينة في الطب التجريبي، غير أن أغلب الخبراء يقولون زيادة الحالات؛ بسبب إيقاف «هيدروكسي كلوروكوين»، مستشهدين بحالة دول تتصدرها البرازيل التى كانت أمام كارثة طبية قبل فترة من حيث ارتفاع معدل الوفيات وبعد إدخال دواء «هيدروكسي كلوروكوين»، وتحمل وزارة الصحة للمسؤولية انخفضت الوفيات تدريجيًّا، ومن ثم اعتقد أن وزارة الصحة السعودية عليها أن تعود إلى استخدام الدواء مجددًا.

وأشار الدكتور العنزي إلى أن من يعارضون «هيدروكسي كلوروكوين»، يقولون إنه جرى استخدامه في أوروبا وأمريكا ضمن البروتوكول العلاجي؛ لكن النتائج لم تتغير، وفي المقابل فإن المؤيدين لاستخدامه يرون أن الدراسة التى شككت في «هيدروكسي كلوروكوين»، وآثاره الجانبية غير دقيقة، ومع ذلك فأنا كطبيب يصعب على أن أصف لمرضاي الدواء، بعدما أوقفته وزارة الصحة.. صعب جدًا أن أضرب بتوصياتها عرض الحائط.. هو بروتوكول وطني في جميع المستشفيات.. ننتظر موقف الوزارة الرسمي؛ لأن مخالفتها تتسبب المساءلة.. الوزارة والجهات المعنية تتابع التطورات العالمية في هذا الشأن، عن كثب، وننتظر الخطوة التالية.

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نتائج مبشرة جدًا في علاج مصابي كورونا بـ«هيدروكسي كلوروكوين»

من جانبه، يقول أستاذ مساعد، استشاري الأمراض المعدية بجامعتي طيبة والأزهر، د. محمد فوزي إن «هيدروكسي كلوروكوين» نتائجه مبشرة جدًا مع حالات فيروس كورونا المستجد، كونه يحتوي على الزنك الذي يتعامل مع الخلية، وبالتالي نسخ الفيروس.. النتائج قد تكون جيدة في حالة أخذ جرعات بسيطة لعدة أيام.. غالبًا ٤٠٠ مجم كل ١٢ ساعة، لمدة يوم، ثم ٢٠٠مج كل ١٢ ساعة لمدة ٥ أيام.. سنقلل من الآثار الجانبية للهيدروكسى كلوروكوين على القلب والجسم.

وأضاف د. فوزي (عضو الجمعية الأوروبية للأمراض الصدرية، والجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر والجمعية المصرية لأمراض الصدر والحساسية والتدرن): «هيدروكسي كلوروكوين»، نستخدمه من فترة طويلة في علاج الروماتيزم والملاريا ولم يثبت عنه مضاعفات، لذا ننصح بوصفه فى كل بروتوكول.. هناك علامات استفهام كثيرة حول توصيات منظمة الصحة العالمية والأبحاث التي صدرت من اللانست بمنع «هيدروكسي كلوروكوين»، في ضوء عدم منهجيتها ونتائجها التى تثير علامات الاستفهام، إلى أن تتأكد النتائج المتعلقة هيدروكسي كلوروكوين نوصى بتكثيف البحث على بلازما المتعافين.

حالات إيطاليا وإسبانيا تعزز الطلب على «هيدروكسي كلوروكوين»

من جانبه، فسر استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله الحقيل، لماذا تم استخدام «هيدروكسي كلوروكوين»، من الأساس في علاج فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن ذلك حدث بسبب الضغوط التى حدثت في إيطاليا بعد ارتفاع حالات الوفيات بشكل كبير، ولاحقًا إسبانيا، ثم دول أخرى، كونه الدواء الذى تم استخدامه في علاج فيروس سارس عام 2003، ورغم نتائج أولوية غير محكمة، تم السماح باستخدامه خارج نطاق التجارب العلمية المحكمة، ثم تم السماح باستخدامه.

وحول تحذير منظمة الصحة العالمية، قبل عدة أسابيع من استخدام «هيدروكسي كلوروكوين»، قال الدكتور عبدالله الحقيل، إن التحذير لا يعني عدم الاستخدام المطلق بل يقصد به الاستخدام العشوائي، للحد من الآثار الجانبية التى قد يتعرض لها من لديهم مشكلات في القلب، وتأثيره على شبكية العين أو الوفاة لدى بعض الحالات، وبين الحقيل أن هناك دراسات علمية محكمة في السعودية وخارجها لاستخدام «هيدروكسي كلوروكوين»، كون الجرعات القصيرة مع فيروس كورونا المستجد لن تترتب عليها أضرار، وهناك مرضى يتم علاجهم به بعد الحصول على موافقتهم على استخدام الدواء.

وقلل الدكتور الحقيل من المعلومات التي تتحدث عن ارتباط وقف «هيدروكسي كلوروكوين» بارتفاع عدد الحالات، موضحًا أن ارتفاع الحالات، حاليًّا، تراكمي، يعود إلى التوسع في الفحص، وكذلك نسبة الشفاء هي الأخرى مرتفعة، والسعودية من أعلى الدول في الشفاء بنسبة تجاوزت أكثر من 70%.. نعم، زيادة عدد حالات الوفيات مؤسف؛ لكنه أيضًا تراكمي.. قبل ثلاثة شهور كنا نسجل 100، 50، 150 حالة لماذا؟ لأنها كانت تأتي حالات بها أعراض، أما اليوم وزارة الصحة فتعمل ما يسمى بالفحص النشط.. تذهب إلى الأماكن وتفحص أي شخص سواء من لديه أعراض ومن ليس لديه أعراض.. الزيادة نسبية لا تدعو إلى القلق.

الكرة في ملعب الباحثين عن علاج سريع لفيروس كورونا

وقال الدكتور الحقيل: لا يجب تجاهل نصائح منظمة الصحة العالمية.. نتعامل بطرق علمية مقننة، وإن شاء الله ستكون النتائج مشجعة سواء في تراجع نسبة الوفيات أو نسبة الحالات الحرجة في العنايات المركزة.. أدعو الجميع إلى عدم القلق بشكل مرعب من الزيادة في الحالات فهي بسبب الفحص النشط.. قد نلاحظ زيادة في الحالات خلال الأسابيع المقبلة؛ لكنها فترة وستمضي وسنعود إلى الانحسار بشكل قوي جدًا، كما حصل في أوروبا والصين وغيرها.

الآن، باتت الكرة في ملعب الباحثين عن علاج سريع لكورونا، بعدد قالت مجلة «لانسيت»، البريطانية العريقة إن 3 من مؤلفي الورقة البحثية، هيدروكسي كلوروكوين أو كلوروكوين مع أو بدون لعلاج COVID-19: تحليل التسجيل متعدد الجنسيات، إنهم لم يتمكنوا من إكمال تدقيق مستقل للبيانات التي يقوم عليها تحليلهم؛ ونتيجة لذلك، خلصوا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم ضمان صحة مصادر البيانات الأولية".

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