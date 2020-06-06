عبر عن حزنه من ارتفاع إصابات كورونا اليوم
وجَّه مذيع بقناة الإخبارية، رسالة مؤثرة إلى المواطنين في نهاية النشرة، عبر فيها عن حزنه من ارتفاع إصابات كورونا، اليوم السبت، في المملكة بسبب عدم التزام المواطنين.
وقال: «قبل أن نودعكم لعلكم تابعتم أرقام إصابات فيروس كورونا.. 900 في الرياض.. أين ما وعدتم به عبر السوشيال ميديا؟! أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين؟! ماذا ستفعلون بنا غدًا؟!.. إلى اللقاء».
وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3121 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98869، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1175؛ ما يرفع الإجمالي إلى 71791.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسجيل 900 إصابة.. مذيع بـ«الإخبارية» لأهالي الرياض: أين وعودكم بالالتزام؟ وماذا أنتم فاعلون بنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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