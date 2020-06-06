الصحة: غسل اليدين بالماء والصابون أهم وسيلة للوقاية من كورونا

دعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، مؤكدة على أنه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة لبس الكمامة سواءً كانت طبيّة أو قماشية أو غطاءً مُحْكَمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937.

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كما يمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرّع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3121 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98869، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1175، ما يرفع الإجمالي 71791.

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