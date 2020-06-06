خريطة التعافي من كورونا في مدن المملكة.. مكة المكرمة في المقدمة وجدة ثانيًا

خلال الـ24 ساعة الماضية
تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 251 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 71791 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.
وجاءت جدة في المرتبة الثانية بـ194 حالة وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، ثم الهفوف 92، والدمام 86، والرياض 70، والجبيل 56، والمدينة المنورة 54، والخبر 53، والطائف 26، وحائل 24، والقطيف 21، وبيش 20، والظهران 18، وبقيق 11،وخميس مشيط 9، وشرورة 7.
كما سجلت مدن خليص وينبع والسحن 6 حالات في كل منها، وأبها والمبرز حالتين في كل منهما، وفي الجفر 4 حالات، وسجلت نجران والدوادمي وسبت العلاية وحريملاء والخفجي 3حالات في كل منها، وسُجلت حالتان في كل من أم الدوم وثار وجازان والقريات وصفوى والنماص وفيفا والقرى وحدة.
فيما سجلت كل من بللسمر، والطوال، والمضة، وأحد رفيدة، والدرب، وعرعر، والباحة، والمجمعة، ورابغ، وعنيزة، ومحايل، والخرمة، والبدائع، والعيون، وظلم، وبلجرشي، والعقيق، والليث، والعلا، والنعيرية، وضمد، والخرج، ووادي الدواسر حالة واحدة فقط في كل منها.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98869، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1175؛ ما يرفع الإجمالي إلى 71791.
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