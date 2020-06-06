الكهرباء تعتذر عن انقطاع الخدمة في ليلى والأفلاج: «خارج عن إرادتنا»

قَدَّمَتْ الشركة السعودية للكهرباء اليوم السبت، اعتذارها للمشتركين في الخدمة عن انقطاع الخدمة الكهربائية جزئيًّا في مدينة ليلى ومحافظة الأفلاج.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» : «نعتذر لمشتركينا الكرام في ليلى والأفلاج عن الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية؛ لأسباب خارجة عن الإرادة، وقد باشرت فرقنا الميدانية عملية إصلاحه، وجارٍ إعادة الخدمة لمشتركينا المتأثرين».