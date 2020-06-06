أكدت أن فِرَقَ الشركة الميدانية تعمل على إصلاحه..
قَدَّمَتْ الشركة السعودية للكهرباء اليوم السبت، اعتذارها للمشتركين في الخدمة عن انقطاع الخدمة الكهربائية جزئيًّا في مدينة ليلى ومحافظة الأفلاج.
وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» : «نعتذر لمشتركينا الكرام في ليلى والأفلاج عن الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية؛ لأسباب خارجة عن الإرادة، وقد باشرت فرقنا الميدانية عملية إصلاحه، وجارٍ إعادة الخدمة لمشتركينا المتأثرين».
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تعتذر عن انقطاع الخدمة في ليلى والأفلاج: «خارج عن إرادتنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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