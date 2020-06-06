

المنامة 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

رحبت مملكة البحرين بمبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الداعية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، مؤكدة دعمها لجميع الجهود التي تقوم بها مصر من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، وترسيخ الأمن والاستقرار فيها وضمان وحدة أراضيها وسلامتها .

// انتهى //

19:45ت م

0111





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مملكة البحرين ترحب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.