السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 698 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 178 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6631 حالة .

// انتهى //

19:36ت م

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الجزائر 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10050 إصابة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 698 حالة وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 178 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6631 حالة .// انتهى //19:36ت م0110

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