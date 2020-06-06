السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في باكستان ترتفع إلى 95458 حالة



إسلام آباد 14شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 36364 حالة في إقليم السند، و35308 حالات في إقليم البنجاب، و12459 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و5776 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 4323 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و897 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و331 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:31ت م

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إسلام آباد 14شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 95458 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 1954 حالة وفاة، بينما تماثلت 32581 حالة للشفاء.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 36364 حالة في إقليم السند، و35308 حالات في إقليم البنجاب، و12459 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و5776 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 4323 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و897 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و331 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:31ت م0107

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