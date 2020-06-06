سياسي / رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية



القاهرة 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها .

وأكد رئيس البرلمان العربي فى بيان اليوم أن هذا الإعلان يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقناً لدماء الليبيين وحفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار .

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود المخلصة التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الصراع المسلح بين أبناء الشعب الليبي والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها والنأي بها بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع ونهب مقدرات الشعب الليبي .

// انتهى //

19:30ت م

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