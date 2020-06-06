السعودية اليوم / مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينظم بعد غد لقاء عن "دور المرأة الوطني وتحديات التمكين"



الرياض 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن بُعد، بعد غد الاثنين، لقاءً بعنوان "دور المرأة الوطني وتحديات التمكين"، وذلك ضمن فعاليات اثنينية الحوار أدوار المرأة.

ويستضيف اللقاء، عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، ووكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة هند الزاهد، والعضو المنتدب لمجموعة الدخيل المالية خلود الدخيل، ومديرة الدراسات والمعلومات بأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتورة البندري الربيعة، وتديره الدكتورة ناهد باشطح عبر تطبيق زووم من خلال الرابط

(https://zoom.us/j/96236472361).

وسيسلط اللقاء الضوء على دور المرأة في دفع عجلة التنمية من خلال مشاركتها في سوق العمل، وتوليها مناصب قيادية، ومدى كفاية الأنظمة والإجراءات والتدريب والتوعية لتمكينها، ودورها محلياً دولياً ومشاركتها الفاعلة في كل الميادين لدفع عجلة التنمية في المملكة وتمثيلها خارجها.. الواقع والمأمول، إضافة إلى دورها في تعزيز منظومة القيم والهوية الوطنية.

يذكر أن "اثنينية الحوار"، تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتنفذ بشكل أسبوعي، وهي منصة لتناول قضايا الشباب الحالية، وإبراز آرائهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون، وترسيخ ثقافة الحوار، وإشاعة قيم التلاحم الوطني.

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19:27ت م

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