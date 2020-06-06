السعودية اليوم / الحكومة الجيبوتية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان حملة لتخفيف آثار كورونا



جيبوتي 14شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الجيبوتية حملة تهدف إلى مساعدة السكان في البلاد المتضررين من تداعيات وباء كوفيد - 19.

وتعد هذه الحملة أداة توعية وتعبئة للموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية بالنظر إلى أن الآثار الناجمة عن الجائحة لا تمس الجوانب الصحية فحسب، ولكنها تمتد لتشمل قطاعات اقتصادية عديدة من قبيل السياحة والفندقة والنقل والتجارة الصغيرة.

وأفاد نائب الممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى جيبوتي غايل أوليفييه للصحافة المحلية أن الهدف الرئيسي للحملة هو إيجاد تمويل لتنفيذ ميثاق التضامن الوطني الذي اعتمدته حكومة جيبوتي لمواجهة تداعيات الجائحة.

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19:25ت م

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