السعودية اليوم / لبنان تسجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

سجلت لبنان 8 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1732 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 29 وفاة، واستقرار عدد حالات الشفاء على 768 حالة.

// انتهى //

19:25ت م

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بيروت 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسسجلت لبنان 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، 4 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و4 من اللبنانيين القادمين من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1320 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1732 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 29 وفاة، واستقرار عدد حالات الشفاء على 768 حالة.// انتهى //19:25ت م0103

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