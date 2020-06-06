السعودية اليوم / اليوناميد تُخضع 52 من موظفيها للحجر الصحي في دارفور



الخرطوم 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واس

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ( اليوناميد) عن اتخاذها حزمة من التدابير للمنع والحد من فيروس

وقالت البعثة في بيان لها اليوم : إنها أخضعت 52 من موظفيها للحجر الصحي في قاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر شمال دارفور بعد ظهور (6) حالات مشتبه بها بين موظفي اليوناميد، وأتت نتائج فحص " كوفيد -19 " إيجابية لـ ( 3 ) منهم، وتتم معالجتهم في مركز العزل بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر .

وأضاف البيان أن من بين الـ (52) يوجد (49) في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً، إما بسبب مخالطتهم المباشرة للموظفين الثلاثة المصابين أو تحسباً لسفرهم الدولي لبلدانهم.

ولفت البيان الانتباه إلى أن اليوناميد اتخذت خطوات إضافية لتعزيز التدابير للتخفيف من حدة " كوفيد - 19 " في منطقة عملياتها، حيث يجتمع فريق إدارة الأزمة في البعثة بصورة دورية لتقييم وتقدير التدابير الوقائية واتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأخطار المحتملة على الموظفين والمجتمع منذ 16 مارس الماضي.

وذكرت أنه تم الاتفاق بين اليوناميد فريق الأمم المتحدة القُطري في السودان على استخدام 1.8 مليون دولار من أموال مكاتب الاتصال الولائية لتعزيز قدرة الجهات الوطنية وتوفير المعدات الضرورية والموارد لتقوية أعمال التخفيف في دارفور للمساعدة في تقليص الإصابة والوفيات جراء " كوفيد - 19 "، وتمويل تأسيس مراكز العزل وتوفير معدات الحماية الشخصية، وتعزيز قدرات الصحة المحلية والأنظمة المجتمعية، إضافة إلى تقوية اكتشاف وتحويل وفحص الحالات المشتبه بها .

وأكد البيان أن اليوناميد تظل ملتزمة وعلى أهبة الاستعداد لدعم حكومة السودان لأقصى حد ممكن بالموارد المتاحة لضمان توجيه جميع الجهود بُغية تقوية الآليات المحلية والبنية التحتية للمؤسسات الصحية للحد من " كوفيد - 19 ".

// انتهى //

18:31ت م

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الخرطوم 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 يونيو 2020 م واسأعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ( اليوناميد) عن اتخاذها حزمة من التدابير للمنع والحد من فيروس كورونا " كوفيد - 19 " وذلك تمشيا مع توجهات منظمة الصحة العالمية.وقالت البعثة في بيان لها اليوم : إنها أخضعت 52 من موظفيها للحجر الصحي في قاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر شمال دارفور بعد ظهور (6) حالات مشتبه بها بين موظفي اليوناميد، وأتت نتائج فحص " كوفيد -19 " إيجابية لـ ( 3 ) منهم، وتتم معالجتهم في مركز العزل بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر .وأضاف البيان أن من بين الـ (52) يوجد (49) في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً، إما بسبب مخالطتهم المباشرة للموظفين الثلاثة المصابين أو تحسباً لسفرهم الدولي لبلدانهم.ولفت البيان الانتباه إلى أن اليوناميد اتخذت خطوات إضافية لتعزيز التدابير للتخفيف من حدة " كوفيد - 19 " في منطقة عملياتها، حيث يجتمع فريق إدارة الأزمة في البعثة بصورة دورية لتقييم وتقدير التدابير الوقائية واتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأخطار المحتملة على الموظفين والمجتمع منذ 16 مارس الماضي.وذكرت أنه تم الاتفاق بين اليوناميد فريق الأمم المتحدة القُطري في السودان على استخدام 1.8 مليون دولار من أموال مكاتب الاتصال الولائية لتعزيز قدرة الجهات الوطنية وتوفير المعدات الضرورية والموارد لتقوية أعمال التخفيف في دارفور للمساعدة في تقليص الإصابة والوفيات جراء " كوفيد - 19 "، وتمويل تأسيس مراكز العزل وتوفير معدات الحماية الشخصية، وتعزيز قدرات الصحة المحلية والأنظمة المجتمعية، إضافة إلى تقوية اكتشاف وتحويل وفحص الحالات المشتبه بها .وأكد البيان أن اليوناميد تظل ملتزمة وعلى أهبة الاستعداد لدعم حكومة السودان لأقصى حد ممكن بالموارد المتاحة لضمان توجيه جميع الجهود بُغية تقوية الآليات المحلية والبنية التحتية للمؤسسات الصحية للحد من " كوفيد - 19 ".// انتهى //18:31ت م0100

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