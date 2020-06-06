السعودية اليوم / الأردن تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات توزعت على 9 حالات لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيين و 6 أجانب، وحالة واحدة لأردني قادم من الخارج، وحالة مخالطة لأحد المصابين، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 558 حالة.

//انتهى//

18:18ت م

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عمّان 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 795 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات توزعت على 9 حالات لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيين و 6 أجانب، وحالة واحدة لأردني قادم من الخارج، وحالة مخالطة لأحد المصابين، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 558 حالة.//انتهى//18:18ت م0097

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