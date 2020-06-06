السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 43 مهاجرًا غير شرعي



تونس 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الحرس التونسي 43 مهاجرًا غير شرعي، داخل منزل بمدينة جبنيانة بمحافظة صفاقس جنوب تونس .

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية ، لافتًا النظر إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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17:39ت م

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