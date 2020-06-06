السعودية | منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة عن بعد .. بعنوان ” جهود المملكة لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار وحياة” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:10 مساءً, 6 يونيو 2020 م المناطق - واس ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان “جهود المملكة العربية السعودية لدعم اليمن .. مشروع بناء وإعمار حياة” يقدمها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ويديرها رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد بن حسن الشهري من خلال برنامج زووم (ZOOM), وذلك يوم الثلاثاء القادم 17شوال 1441الموافق 2020/6/9 م الساعة 9 مساء.

كما سيتم نقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب وسيرسل الرابط لاحقًا في حساب المنتدى الرسمي على تويتر.

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