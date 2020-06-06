شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الصحة عيادات "تطمن" والمخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع. كما بدأت الصحة بتفعيل العيادات بعدة مناطق وستشمل جميع مناطق المملكة. وأضافت بأن مواقع العيادات عبر الرابط: s.moh.gov.sa/Clinics .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.