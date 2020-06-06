شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يعزي أسرة الإعلامي "الحكمي" المتوفى غرقا أثناء ممارسته السباحة والان نبدء بالتفاصيل
وسأل سموه المولى عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، منوهاً سموه ، بما قدّمه الفقيد من مشاركات في مختلف الفعاليات والمهرجانات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية ، ومشاركته في العديد من الأعمال الإعلامية والتطوعية.
فيما عبر والد وأسرة الفقيد "الحكمي" عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم, داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يعزي أسرة الإعلامي "الحكمي" المتوفى غرقا أثناء ممارسته السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.