شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يعزي أسرة الإعلامي "الحكمي" المتوفى غرقا أثناء ممارسته السباحة والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, التعازي والمواساة لوالد وذوي وأسرة الإعلامي علي بن رفدان الحكمي، الذي توفي مساء أمس غرقًا أثناء ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان, رحمه الله.

وسأل سموه المولى عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، منوهاً سموه ، بما قدّمه الفقيد من مشاركات في مختلف الفعاليات والمهرجانات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية ، ومشاركته في العديد من الأعمال الإعلامية والتطوعية.

فيما عبر والد وأسرة الفقيد "الحكمي" عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم, داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.