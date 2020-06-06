ضبط 83 ألف كجم لحوم مجهولة داخل مصنع مخالف بالدمام

2020-06-06

متابعات الخليج 365 - الدمام

رصدت هيئة الغذاء والدواء في الدمام مصنع لحوم مخالفًا للمواصفات ويخزن لحومًا معبأة مجهولة المصدر، مع ذكر معلومات مغلوطة على البطاقة الغذائية للمنتجات.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط 83133 كجم منها.

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وتابعت الهيئة أنه تم إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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