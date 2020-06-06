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2020-06-06 الصحة تخصص عيادات تطمن لكل من يشعر بأعراض كورونا 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بدون موعد مسبق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة، أن عيادات “تطمن” مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع. وأضافت وزارة الصحة: بدأنا في عدة مناطق، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله. مواقع العيادات على الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/Clinics Advertisements وأضافت وزارة الصحة أن ساعات العمل في عيادات “تطمن”، على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع. وأشارت الوزارة إلى أن استقبال المرضى يكون مباشرة بدون أي مواعيد مسبقة.



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