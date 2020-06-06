استشاري لـ”المواطن”: 4 سلوكيات خاطئة وراء إعادة النظر في فترات الحظر

2020-06-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري الصحة العامة الدكتور حسن سالم، أن خطورة فيروس كورونا ما زالت قائمة في مجتمعات العالم، إذ إنه كلما تقيّد أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية الصحية فإن هذا الفيروس لن يجد طريقًا له، ويبدأ تدريجيًّا في التلاشي.

وأرجع أسباب تسجيل أعداد جديدة لإصابات كورونا والعودة لفترات الحظر والعزل المنزلي إلى 4 نقاط رئيسية وهي:

⁃ تساهل بعض أفراد المجتمع بارتداء الكمامة، وهو ما ساعد على نقل أو اكتساب العدوى.

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⁃ عدم تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي؛ مما عزز إمكانية انتقال العدوى من الشخص الحامل لها إلى الأصحاء.

⁃ العناق والمصافحة باليد، إذ إن ذلك من العوامل المباشرة لاكتساب العدوى أو نقلها للطرف الأخر.

⁃ الاستهتار بتطبيق أبسط الوصايا الصحية ومنها غسل اليدين، عدم ملامسة الأسطح الخارجية، عدم استخدام اليد اليسرى في الأعمال الروتينية خارج البيت.

وأكد أن الدولة تبذل الكثير من الجهد لمحاصرة الفيروس، فيما تعد مسؤولية الفرد أكثر في الفترة الحالية الحرجة، إذ إن فشل أي إجراء وقائي من أفراد المجتمع يعيد الجهود إلى الخلف ويزيد من مدة العزل والحظر، لذا لابد أن يدرك كل فرد في المجتمع دوره في تطويق فيروس كورونا.



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