اخبار السعوديه

البنوك السعودية لعملاء المصارف: احذروا التطبيقات الوهمية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم البنوك لعملاء المصارف: احذروا التطبيقات الوهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-06

البنوك السعودية لعملاء المصارف: احذروا التطبيقات الوهمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من تطبيقات وهمية يتم من خلالها سرقة بيانات البطاقات البنكية لعملاء البنوك.

وأهابت اللجنة بالعملاء ضرورة الحرص على تحميل تطبيقات البنوك التي يتعاملون معها على أجهزتهم الذكية، من مصادر موثوقة، أو من موقع البنك الرسمي تلافيًا للوقوع ضحية لتلك التطبيقات الوهمية.

Advertisements

وأضافت أنه يمكن تحميل التطبيقات الموثوقة للبنوك السعودية من خلال  الدخول على موقع البنك المطلوب وتحميلها مباشرة، كما هو موضح في الرابط التالي: https://www.saudi-banks.info/media/2830/saudibanks-applications.pdf

 


تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

5bff733f11.jpg

تواصل معنا على

562e4fb3a5.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنوك السعودية لعملاء المصارف: احذروا التطبيقات الوهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا