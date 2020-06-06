البنوك السعودية لعملاء المصارف: احذروا التطبيقات الوهمية

2020-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من تطبيقات وهمية يتم من خلالها سرقة بيانات البطاقات البنكية لعملاء البنوك.

وأهابت اللجنة بالعملاء ضرورة الحرص على تحميل تطبيقات البنوك التي يتعاملون معها على أجهزتهم الذكية، من مصادر موثوقة، أو من موقع البنك الرسمي تلافيًا للوقوع ضحية لتلك التطبيقات الوهمية.

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وأضافت أنه يمكن تحميل التطبيقات الموثوقة للبنوك السعودية من خلال الدخول على موقع البنك المطلوب وتحميلها مباشرة، كما هو موضح في الرابط التالي: https://www.saudi-banks.info/media/2830/saudibanks-applications.pdf





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