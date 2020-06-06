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2020-06-06 سحب عينات من المنشآت التجارية بعسير للتأكد من تطبيق الاحترازات متابعات الخليج 365 - الرياض نفذت إدارة الرقابة ومختبر الأمانة، في منطقة عسير ‏حملة مفاجئة على المنشآت التجارية بمدينة أبها، للتأكد من سلامة ‏منتجات مضادات الجراثيم، المستخدمة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.‏

وأوضحت الأمانة في بيان لها أن الحملة سحبت أكثر من عينة مختلفة الأحجام من ‏القفازات ومعقمات اليدين، التي توفرها المنشآت التجارية، بغرض المطابقة ‏والتحليل المخبري للتأكد من فعاليتها وفق الاشتراطات ‏الاحترازية المعمول بها. Advertisements



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