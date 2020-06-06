- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تقدم نادي الفيصلي الأردني ، السبت رسمياً ، بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة منافسات مجموعته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حال استئناف البطولة بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وخاطب النادي الأردني الاتحاد الآسيوي عبر الاتحاد الأردني لكرة القدم، لعرض استضافة مباريات المجموعة في العاصمة عمان، في حال تقرر تغيير نظام البطولة، وإقامة جميع مباريات المجموعة في دولة واحدة.
ويلعب الفيصلي الأردني في المجموعة التي تضم إلى جانبه فرق الكويت الكويتي والأنصار اللبناني والوثبة السوري.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 07:20 PM
في حال استئناف البطولة وتغيير النظام
تقدم نادي الفيصلي الأردني ، السبت رسمياً ، بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة منافسات مجموعته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حال استئناف البطولة بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وخاطب النادي الأردني الاتحاد الآسيوي عبر الاتحاد الأردني لكرة القدم، لعرض استضافة مباريات المجموعة في العاصمة عمان، في حال تقرر تغيير نظام البطولة، وإقامة جميع مباريات المجموعة في دولة واحدة.
ويلعب الفيصلي الأردني في المجموعة التي تضم إلى جانبه فرق الكويت الكويتي والأنصار اللبناني والوثبة السوري.
، الفيصلي يخاطب الآسيوي باستضافة مجموعته في كأس الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي يخاطب الآسيوي باستضافة مجموعته في كأس الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.