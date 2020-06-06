، الفيصلي يخاطب الآسيوي باستضافة مجموعته في كأس الاتحاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حال استئناف البطولة وتغيير النظام

تقدم نادي الفيصلي الأردني ، السبت رسمياً ، بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة منافسات مجموعته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حال استئناف البطولة بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وخاطب النادي الأردني الاتحاد الآسيوي عبر الاتحاد الأردني لكرة القدم، لعرض استضافة مباريات المجموعة في العاصمة عمان، في حال تقرر تغيير نظام البطولة، وإقامة جميع مباريات المجموعة في دولة واحدة.



ويلعب الفيصلي الأردني في المجموعة التي تضم إلى جانبه فرق الكويت الكويتي والأنصار اللبناني والوثبة السوري.