جامعات الملك عبد العزيز والفيصل وسعود تحقق مراكز متقدمة كأفضل جامعات في آسيا

دخلت 3 جامعات سعودية ضمن التصنيف السنوي لأفضل الجامعات بآسيا، 2020م وهي: جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الفيصل وجامعة الملك سعود.

وأوضح التقرير الذي تنشره مجلة تايمز للتعليم العالي، أنَّ جامعة الملك عبد العزيز جاءت الأولى خليجيًا والـ26 آسيويًا، بينما جاءت جامعة الفيصل في المرتبة الثانية خليجيًا والـ28 آسيويًا.

وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة السادسة خليجيًا، والـ68 آسيويًا.

وبين التقرير أنّ 6 جامعات فقط من الخليج دخلت التصنيف، وهم: 3 جامعات من السعودية وجامعتان من الإمارات وجامعة واحدة من قطر.

أمَّا على المستوى الآسيوي، فاحتلت جامعتان في الصين المركزين الأول والثاني، وجامعة بسنغافورة المركز الثالث، وجامعتان بهونج كونج المركزين الرابع والخامس، وجامعة بسنغافورة المركز السادس.

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وجامعة باليابان المركز السابع، وجامعة بهونج كونج المركز الثامن، وجامعة بكورويا الجنوبية المركز التاسع وجامعة بالصين المركز العاشر.

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