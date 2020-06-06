أخبار السعودية اليوم.. توفير دواء «فافيبيرا فير» لعلاج مصابي كورونا.. وتشديد الإجراءات الاحترازية في جدة 15 يومًا

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 6 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها توفير دواء «فافيبيرا فير» الواعد بعلاج المصابين بكورونا في المملكة، وبدء تشديد الاحترازات الصحية بمدينة جدة لمدة 15 يومًا، وفهد الهريفي يعتذر عن تغريدته المثيرة للجدل.

توفير دواء «فافيبيرا فير» الواعد بعلاج المصابين بكورونا في المملكة

أعلنت شركة «سدير فارما» للأدوية عن تصنيع دواء «فافيبيرافير» (Favipiravir) الذي يعتبر أحد الأدوية الواعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لتوفيره في السعودية.

الداخلية: بدء تشديد الاحترازات الصحية بمدينة جدة لمدة 15 يومًا

جدَّدت وزارة الداخلية تنبيهها بأنه من اليوم السبت، سيتم إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، ومن ضمنها منع التجول من الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا.

القبض على مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بعلامة تجارية مزيفة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، يقوم بالترويج لبيع معقّمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة.

بالروابط والشروط.. تعرف على كيفية التسجيل في برنامج أكاديمية نيوم

أعلنت أكاديمية نيوم عن قرب انتهاء التسجيل في برنامجها التدريبي «نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف» ضمن مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم.

فهد الهريفي عن تغريدته المثيرة للجدل: أعتذر لعدم إيضاحي مقصدي.. وقرارات الداخلية هي الأهم

قدم لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، «فهد الهريفي»، اليوم السبت اعتذارًا عن تغريدة كتبها، ثم حذفها في وقت سابق بعد إثارتها للجدل، موضحًا أنه أسيء فهم التغريدة.

تطبيق توكلنا: نقبل التصاريح الورقية والإلكترونية

أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنّه يقبل التصاريح الورقية والإلكترونية.

«رحيل دون وداع».. وفاة الإعلامي علي حكمي غرقًا في جازان

توفي الإعلامي الشاب، علي حكمي، غرقًا في مياه البحر الأحمر بمنطقة جازان، فيما تفاعل مغردون مع آخر سناباته والتي كانت عن الرحيل دون وداع.

فاقدًا لأطرافه الأربعة.. الطفل ريان من خوف الخروج من البيت إلى نجم سوشيال ميديا

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يعد الطفل ريان، حالة استثنائية وملهمة في بث التفاؤل والأمل لكثيرين ممن يعانون صعوبات الحياة، ليصبح أحد مشاهير عالم السوشيال ميديا، رغم فقدانه أطرافه الأربعة، وهو ما روته والدته أم ريان.

الصخري: غدًا الأحد.. بدء أول أيام الصيف و«كنة الثريا» تنتهي اليوم

أوضح المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أنّ اليوم السبت هو آخر أيام فصل الربيع وأن غدًا الأحد هو أول أيام الصيف، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية المحلية.

بدء ضخ مياه «المشروع الشامل» لمحافظة الشملي

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، الضخ الرسمي لمياه «المشروع الشامل» لمحافظة الشملي، غرب مدينة حائل بـ160 كيلومترًا.

صحة حفر الباطن تدرب 83 طبيبًا و273 ممرضًا على الحالات الحرجة

بدأت صحة حفر الباطن -ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب- تطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد.

إمارة عسير تحذر من التعرض أو المساس بقبائل المنطقة وتشيد بجهود الداخلية والنيابة ضد أحد المسيئين

أكدت إمارة عسير، أن أمير المنطقة الأمير «تركي بن طلال»، يتابع بشكل شخصي جميع الإجراءات المتخذة بشأن ما قام به بعض المغردين من المساس ببعض قبائل الجنوب، محذرة أيًّا من كان من التعرض لأهالي المنطقة، أو تاريخهم.

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض دور المرأة وتحديات التمكين

يعتزّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، تنظيم لقاء «عن بُعد» حول تمكين المرأة في المجتمع تحت عنوان: «دور المرأة الوطني وتحديات التمكين».

«الإذاعة والتلفزيون» تحصل على جائزة Digital Studio Award العالمية

في إنجاز جديد، حققت هيئة الإذاعة والتلفزيون، جائزة (Digital Studio Award) العالمية، لأفضل التقنيات الفنية لعام 2020.

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