مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 760 كرتونة تمور في كابول

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان، بتوزيع 760 كرتونة من التمور في سبع نواحٍ من ولاية كابول الأفغانية.

وقد استفاد من التمور الموزعة 4 آلاف و560 فردًا بواقع 760 أسرة متضررة وفقيرة، وهي ضمن الـ150 طنًا المقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

175 مليار ريال مساعدات سعودية لدول العالم

بقيمة 10.5 مليون دولار.. «إغاثي الملك سلمان» ينفذ مشروعًا لمكافحة الملاريا في اليمن