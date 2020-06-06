مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 760 كرتونة تمور في كابول

ضمن 150 طنًّا مقدمة إلى أفغانستان
قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان، بتوزيع 760 كرتونة من التمور في سبع نواحٍ من ولاية كابول الأفغانية.
وقد استفاد من التمور الموزعة 4 آلاف و560 فردًا بواقع 760 أسرة متضررة وفقيرة، وهي ضمن الـ150 طنًا المقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.
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