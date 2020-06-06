وزارة الصحة: تسجيل 3121 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 676

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98869، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1175، ما يرفع الإجمالي 71791.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 676 حالة، بعد تسجيل 34 حالة.