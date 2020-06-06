بالروابط والشروط.. تعرف على كيفية التسجيل في برنامج أكاديمية نيوم

أعلنت أكاديمية نيوم عن قرب انتهاء التسجيل في برنامجها التدريبي «نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف» ضمن مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم.

وقالت أكاديمية نيوم التابعة لشركة نيوم، إنَّ غدًا الأحد آخر موعد لاستقبال الطلبات. ودعت الخريجين والخريجات من أبناء وبنات المنطقة للمسارعة في التسجيل عبر موقع الأكاديمية، وللتسجيل اضغط هنا.

شروط التسجيل في برنامج أكاديمية نيوم

ومن شروط التسجيل في البرنامج التي حددتها أكاديمية نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة حكومية والانتظام الكلي في الدراسة داخل الأكاديمية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 23 سنة.

ويكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المعلن عنها فقط، وأن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل، وأن يكون المرشح قد تخرج في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمنطقة نيوم أو منطقة تبوك، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا. وفقًا لأكاديمية نيوم.

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وكذلك ألا يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها، واجتياز الاختبارات العلمية والمهنية والمقابلات الشخصية، واستيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بنيوم، واستيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بنيوم، واجتياز برنامج اللغة الإنجليزية ما قبل البرنامج التدريبي بالدرجة التي يتطلبها البرنامج. وفقًا لأكاديمية نيوم.

متطلبات التقديم في برنامج أكاديمية نيوم

وأوضحت أكاديمية نيوم أن المستندات والأوراق المطلوبة تتمثل في صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، وصورة من شهادة الثانوية العامة، ونتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي.

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