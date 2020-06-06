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السعودية تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020

أفادت وزارة الصحة السعودية، السبت، بتسجيل 3121 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.

 

وجاء التقرير اليومي لحالات فيروس كورونا في السعودية السبت على النحو التالي:

 

الحالات المصابة 3121

 

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الشفاء 1175

 

الوفيات 34

 

اجمالي الحالات النشطة 26,402

 

الحالات الحرجة 1,484

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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