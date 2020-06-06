شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلسن آنن. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما جرى تناول تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.

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